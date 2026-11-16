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Ćavi Albert, trener Valensije, oglasio se pred meč sa Partizanom u 12. kolu Evrolige.

1/5 Vidi galeriju Zadar - Partizan, ABA liga Foto: Aba liga / Josip Begonja

Španski stručnjak je debi u Evroligi imao u aprilu 2024. godine, kada je Valensija gostovala Partizanu u Beogradu i tada su crno-beli sa Željkom Obradovićem na klupi slavili sa 79:66.

"Svako gostovanje u Evroligi je zahtevno. Kad je reč o Partizanu, to je ekipa koja je defanzivno u eliti takmičenja i upravo ćemo na to morati da usmerimo najveći deo pažnje. Moramo da pronađemo kontinuitet i da na svoj način dođemo do tečnosti koja nam je potrebna u napadu protiv jedne od najboljih odbrana u ligi. Ključno je da im pariramo fizički i po intenzitetu, pa i kada mi branimo njihov napad", rekao je Albert.

Svestan je da će gostovanje biti teško i da navijači Partizana u Areni znaju da naprave sjajnu atmosferu.

"Idemo na jedan od najvrelijih terena u takmičenju, sa sjajnom atmosferom i velikim pritiskom, ali najvažnije je da se usredsredimo na ono što će se dešavati na parketu. Biće mnogo kontakta i za svaku akciju moraćemo dobro da se pomučimo, zbog njihove taktike i odbrambenih sposobnosti svakog igrača. Mnogo ih poštujemo. Veliki je izazov da se nadovežemo na ono što smo pokazali u poslednjih nekoliko utakmica i da protiv takve ekipe zadržimo osnove svoje igre i svoj napadački identitet", poručio je trener Valensije.

Valensija će na ovom meču biti bez Nikole Mirotića i Nejta Riversa, dok Đoan Penjaroja neće moći da računa na Kevarijusa Hejsa, Itana Tompsona, Dereka Vilisa, Žofrija Lovernja, a možda ni na Lamara Stivensa i Kajla Olmena.

Utakmica se igra u utorak u 20.45 časova.