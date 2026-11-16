Partizan dočekuje Valensiju u jednoj od najzanimljivijih utakmica 12. kola Evrolige
Evroliga
MIROTIĆ IZBEGAO MEČ SA PARTIZANOM: Valensija oslabljena u Beogradu, pored Nikole još jedan igrač preskače crno-bele
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Košarkaški klub Valensija saopštio je da stiže u Beograd na utakmicu protiv Partizana sa 13 raspoloživih igrača.
Valensija - Olimpijakos Foto: Irina R H/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Španski tim je objavio da će duel 12. kola Evrolige protiv crno-belih zbog povreda preskočiti Nikola Mirotić i Nejt Rivers. Mirotić ima problem sa levim aduktorom, dok Riversa muči levo stopalo.
Ni Partizan neće biti u punom sastavu na ovoj utakmici, o čemu je pričao trener Đoan Penjaroja.
Partizan dočekuje Valensiju u jednoj od najzanimljivijih utakmica ovog kola Evrolige. Biće to duel najboljeg napada koji se nalazi na deobi prvog mesta sa učinkom 8-3 i najbolje odbrane koja trenutno ima učinak 6-5.
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