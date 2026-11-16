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Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.30 časova gostuju Olimpiji iz Milana u okviru 12. kola Evrolige, a pred ovaj duel trener italijanskog tima Luka Banki imao je samo reči hvale za crveno-bele.

Olimpija se nalazi u veoma teškoj situaciji, pošto je vezala čak devet poraza u elitnom takmičenju i trenutno zauzima pretposlednje mesto na tabeli sa učinkom od jedne pobede i 10 poraza. Sa druge strane, Zvezda ima šest trijumfa više i nalazi se na šestoj poziciji.

1/3 Vidi galeriju Luka Banki Foto: Edijs Palens / Xinhua News / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, @starsport

Banki, koji je nedavno preuzeo ekipu iz Milana, svestan je koliko težak zadatak očekuje njegove igrače, posebno zbog kvaliteta i širine sastava koji poseduje tim Ibona Navara.

- Pred nama su dve utakmice na domaćem terenu u razmaku od tri dana. Prva je protiv veoma kvalitetnog protivnika, koji je ostvario sedam pobeda u poslednjih devet utakmica Evrolige i sada s pravom može da se smatra jednim od najboljih timova u takmičenju. Crvena zvezda ima širok roster, veoma je raznovrsna ekipa, a njenu odbranu odlikuje velika fizička snaga. Trenutno je tim koji prima najmanje poena u čitavom takmičenju. Imaju atletski veoma moćne igrače i izuzetno opasne strelce - istakao je Banki.

Italijanski stručnjak je potom govorio i o tome šta očekuje od svojih košarkaša, koji se nalaze pod velikim pritiskom zbog rezultatske krize.

- Od naše ekipe zahtevamo značajan napredak u pogledu konstantnosti i zajedničkog zalaganja, što bi trebalo da nam omogući da ponovo dođemo do pobede - poručio je trener Olimpije.

Crvena zvezda će tako u Milanu imati priliku da nastavi dobar niz u Evroligi i dodatno učvrsti svoju poziciju u gornjem delu tabele, dok domaćin traži izlaz iz velike rezultatske krize.

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