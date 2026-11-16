Košarkaši Crvene zvezde godstuju Armaniju u Milanu u utakmici 12. kola Evrolige.
EVROLIGA
POZNATO KO SUDI ZVEZDI U MILANU: Poznati Španac deli pravdu crveno-belima...
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Poznato je ko će deliti pravdu na ovom meču.
Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Evroliga je odredila španske arbitre za meč Armani - Crvena zvezda
Glavni sudija biće Huan Karlos Garsija, dok će mu pomagati Đordi Alijaga i Maksim Buber.
Utakmica je na programu u utorak od 20.45 časova.
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