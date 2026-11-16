Slušaj vest

Poznato je ko će deliti pravdu na ovom meču.

Evroliga je odredila arbitre za meč Partizan - Valensija.

Glavni sudija biće Robert Lotermozer,  Arturas Sukis i Ugis Tepenije.

Navijači Partizana neće biti srećni zbog odluke jer Partizan ima izrazito negativan skor, kad sudi poznati Nemac.

Utakmica je na programu u utorak od 20. 45 časova u "Beogradskoj Areni".

Ne propustiteEvroligaMIROTIĆ IZBEGAO MEČ SA PARTIZANOM: Valensija oslabljena u Beogradu, pored Nikole još jedan igrač preskače crno-bele
Nikola Mirotić
KošarkaVEĆ JE PRISTAO! Povratak Džejmsa Nanelija: Miljenik "grobara" odlučio da se vrati!
Džejms Naneli
EvroligaTRENER VALENSIJE OPREZAN PRED GOSTOVANJE u BEOGRADU: Partizan je elita Evrolige...
profimedia-1141551665.jpg
EvroligaRUJEVIĆ IZNEO SVOJE MIŠLJENJE: "Ostoja Mijailović je već "grobar", nego što je "naprednjak"!
Ostoja Mijailović

02:00
Džared Batler se izvinio navijačima Zvezde Izvor: Tačno/Jakov Deranić