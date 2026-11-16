Košarkaši Partizana dočekuju Valensiju u utakmici 12. kola Evrolige.
EVROLIGA
POZNATO KO SUDI PARTIZANU PROTIV VALENSIJE: Grobari neće biti srećni...
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Poznato je ko će deliti pravdu na ovom meču.
Evroliga je odredila arbitre za meč Partizan - Valensija.
Glavni sudija biće Robert Lotermozer, Arturas Sukis i Ugis Tepenije.
Navijači Partizana neće biti srećni zbog odluke jer Partizan ima izrazito negativan skor, kad sudi poznati Nemac.
Utakmica je na programu u utorak od 20. 45 časova u "Beogradskoj Areni".
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