Slušaj vest

Pred Zvezdom je duplo kolo Evrolige na kojem će gostovati protiv Olimpije iz Milana i Barselone, a španski trener ove ekipe Ibon Navaro odlučio je da precrta Čimu Monekea za prvi meč.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ovu informaciju je objavio "MozzartSport", koji kaže da je Ibon Navaro i njegov stručni štab odlučio da Čima Moneke ne ide u Milan. Kako kažu prve informacije, nije reč o povredi, već je u pitanju isključivo odluka trenera.

Čima Moneke je neko ko privlači mnogo pažnje od početka sezone, iako na terenu zna da odigra dobro, on privlači pažnju i zbog njegovih stavova i podkasta koji snima paralelno dok traje sezona.

Ove sezone Čima Moneke ima prosek od 9.6 poena, 4.6 skokova i 1.6 asistencije uz 60 posto šuta iz igre.

Ipak, Čima Moneke je protiv Real Madrida bio jedan od najslabijih igrača, pošto je bio i direktni krivac u najvećem naletu crveno-belih za prestanak serije.