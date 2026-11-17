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Partizan je povukao važan potez uoči nastavka sezone!

Žofri Lovernj više neće nastupati za crno-bele u Evroligi, pošto je klub odlučio da promeni spisak licenciranih igrača za elitno evropsko takmičenje. Mesto francuskog centra zauzeo je novajlija Kris Silva, koji je stigao iz Fenerbahčea.

Dolazak snažnog centra primorao je crno-bele da naprave rez u rosteru, jer Evroliga dozvoljava da klub u jednom trenutku ima najviše 16 registrovanih košarkaša. Izbor je pao na Lovernja, koji tako gubi pravo nastupa u najjačem evropskom takmičenju.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

Lovernj ostaje u klubu i biće na raspolaganju stručnom štabu za utakmice ABA lige, kao i za domaća takmičenja, uključujući Kup Radivoja Koraća i Košarkašku ligu Srbije. Iskusni centar bio je spreman da napravi ustupak i prepusti svoje mesto novom saigraču.

Odluka Partizana nije došla bez razloga. Kris Silva je angažovan kako bi pojačao centarsku liniju, a njegov dolazak, uz povratak Dereka Vilisa i konkurenciju koju već čine Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs, dodatno je suzio prostor za Lovernja u evroligaškoj rotaciji.

Brojke francuskog veterana u dosadašnjem delu Evrolige takođe pokazuju da nije imao veliku ulogu. Nastupio je na osam od 11 utakmica, uz prosek od 1,9 poena i dva skoka za nešto manje od sedam minuta na parketu.

S druge strane, u ABA ligi Lovernj je bio znatno korisniji. Na sedam utakmica beležio je prosečno 7,3 poena i 3,7 skokova za oko 13 minuta igre, pa bi upravo na regionalnoj sceni mogao da dobije značajniju ulogu.

Silva odmah u centru pažnje

Kris Silva stiže u Beograd sa iskustvom igranja u NBA ligi, gde je nosio dresove Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa. Pre dolaska u Partizan kratko je nastupao za Fenerbahče, a poznat je kao fizički snažan i defanzivno orijentisan centar.

Njegov zadatak biće da donese čvrstinu u reketu, pomogne u skoku i zaštiti obruč, što je posebno važno za Partizan u nastavku evroligaške sezone.

Crno-beli će novog centra imati priliku da predstave navijačima u duelu sa Valensijom, a ostaje da se vidi koliko brzo će Silva uspeti da se uklopi u ekipu Đoana Penjaroje.

Partizan je ovim potezom dodatno pojačao konkurenciju u reketu i jasno stavio do znanja da želi da izvuče maksimum iz novog pojačanja. Lovernj će, s druge strane, morati da se okrene obavezama u ABA ligi i domaćim takmičenjima, dok će navijači crno-belih i dalje imati priliku da ga gledaju u dresu kluba za koji ga vežu posebne emocije i istorija.