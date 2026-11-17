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Barselona je povukla veliki potez na tržištu i dogovorila dolazak zvučnog pojačanja iz NBA lige!

Kilijan Hejs, nekadašnji sedmi pik na draftu, karijeru bi trebalo da nastavi u dresu katalonskog giganta, koji bi tako mogao da dobije ozbiljno pojačanje pred nastavak evroligaške sezone.

Prema informacijama novinara Majka Skota sa portala "HoopsHype", Hejs i Barselona postigli su dogovor o saradnji, a vest je potvrđena iz tabora košarkaša, odnosno od njegovog agenta Jana Balikuzua. Posebno je zanimljivo što ugovor sadrži i klauzulu koja Francuzu omogućava povratak u NBA ukoliko se za to ukaže prilika.

Hejs se prethodnih nedelja povezivao sa nekoliko evropskih klubova, među kojima su bili Makabi i Olimpijakos, ali je na kraju izbor pao na Barselonu. Katalonci su tako dobili igrača koji iza sebe ima šest sezona iskustva u najjačoj ligi sveta, a koji bi trebalo da donese dodatnu organizaciju i kreativnost u igri.

1/4 Vidi galeriju Kilijan Hejs Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Barselona traži rešenje, Hejs stiže kao adut

Dolazak Hejsa posebno je značajan zbog problema koje Barselona ima na spoljnim pozicijama. Povreda Kevina Pantera dodatno je otvorila prostor za angažovanje novog plejmejkera, a francuski košarkaš mogao bi da bude važan deo rotacije u nastavku sezone.

Hejs je u NBA ligi nastupao za Detroit, Bruklin i Sakramento, a prosečno je beležio 7,9 poena, pet asistencija i 1,1 ukradenu loptu po utakmici. Prošle sezone je u dresu Kingsa odigrao 23 meča, uz učinak od 5,5 poena i 3,5 asistencije za nešto manje od 18 minuta na parketu.

Njegov najveći adut je pregled igre i sposobnost da razigrava saigrače, dok će u Barseloni imati priliku da pokaže da može da bude važan faktor i na evropskoj sceni.

Od Šolea i Ulma do sedmog pika NBA drafta

Hejsu evropska košarka nije nepoznanica. Profesionalnu karijeru započeo je u francuskom Šoleu, gde je nastupao pre odlaska u Nemačku, u kojoj je nosio dres Ulma. Dobre partije u Evropi otvorile su mu vrata NBA lige, pa je 2020. godine izabran kao sedmi pik prve runde drafta od strane Detroit Pistonsa.

U Detroitu je proveo najveći deo dosadašnje NBA karijere, a potom je igrao za Bruklin Netse i Sakramento Kingse. Nastupao je i u Razvojnoj ligi, za Klivlend Čardž i Long Ajlend Netse.

Iako nije uspeo da se ustali kao jedna od vodećih zvezda NBA lige, Hejs sada dobija novu priliku da oživi karijeru u Evropi. Ipak, klauzula o povratku u Ameriku jasno pokazuje da vrata najjače lige sveta za njega nisu zatvorena.

Zvezda na putu Barselone

Barselonu u nastavku duplog kola Evrolige očekuju dva ozbiljna izazova. Najpre će ugostiti Pariz, a potom je čeka duel sa Crvenom zvezdom, koja će imati priliku da odmeri snage sa jednim od najjačih sastava evropske košarke.

Ostaje da se vidi da li će Hejs do tada biti i zvanično predstavljen, odnosno da li će stići da se priključi ekipi i konkuriše za nastup. Njegov dolazak svakako bi bio dodatna briga za rivale katalonskog kluba, a navijači Crvene zvezde imaće poseban razlog da prate rasplet oko ovog transfera.