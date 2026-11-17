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Za sve postoji granica. Prosebno kada govorimo o profesionalnim sportistima. Hajde da svi postanu paralelno i jutrjuberi i cirkuzanti po vilama političara. I da to rade usred košarkaške sezone... Na šta bi to ličilo?

Kada klub za dvogodišnji ugovor jednog košarkaša izdvoji ogromnih 3,4 miliona evra, od njega se očekuje da bude lider na parketu i primer profesionalizma, a ne glavni akter estradno-jutjuberskog cirkusa usred sezone.

1/8 Vidi galeriju Dom Čime Monekea Foto: Printscreen

Upravo to je postao Čima Moneke. Iskusni košarkaš ima prosek od nešto više od devet poena u ovoj sezoni Evrope. Nema on toliko loše brojke, ali njegovi padovi koncentracije na utakmicama su i te kako vidljivi. Kako prošle, tako i ove sezone.

Šta mu se desi u nekim momentima kada srlja iz greške u grešku - nije poznato. Poznato je samo gde da se posle mečeva bavi snimanjem videa za Jutjub sa Bogoljubom Karićem. Bizarno da bizarnije ne može da bude.

Moneke nije na spisku igrača na koje Ibon Navaro računa za meč protiv Milana. Razlog: odluka trenera. Čima je bio jako loš na poslednja dva meča.

Opet, bio je "dobar" kada je počeo da se bavi i platama u Zvezdi?! Zamislite košarkaša jednog tima koji se javno bavi platama saigrača i komentariše ko koliko zarađuje i koliko bi trebalo da zarađuje?! Čini se još bizarnije od Bogoljuba.