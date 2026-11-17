PARTIZAN - VALENSIJA: "Rukomet" u Areni, crno-beli gube posle prve četvrtine
Košarkaši Partizana u 12. kolu Evrolige dočekuju lidera Valensiju.
Utakmica se igra od 20.45 u hali "Arena".
Srpski tim uoči ovog kola ima učinak 6-5, a španska ekipa 8-3.
12'
Džons je fauliran u prodoru za bacanja. Smanjio je na 17:18.
Bruks pogađa trojku - 17:21. Treća trojka Valensije, Partizan ima samo jednu.
Nova trojka Valensije, Tejlor je pogodio - 17:24.
2. četvrtina
"Rukometni" rezultat u prvoj četvrtini, Partizan ima tri poena minusa posle 10 minuta - 13:16.
Najveći problem Partizana su sedam ofanzivnij skokova Valensije.
10'
Sjajan prodor i zakucavanje Stivensa - 13:16. Prethodno je Stivens blokadom zaustavio napad Valensije.
Gej je fauliran za dva bacanja. Promašio je prvo, promašio je i drugo, ali su sudije vratile izvođenje ovog bacanja. Promašio je i ovo treće.
Nije uspeo Partizan u preostalom vremenu da poentira.
5'
Rivero pogađa za 5:7. Njegovi prvi poeni.
Džekiri uzvraća - 7:7.
Kardenas postiže trojku - 7:10.
1. četvrtina
Džons, Pajola, Marinković, Frenks i Džekiri su starteri za Partizan.
U ekipi Valensije počinju Šorts, Tejlor, Sen-Superi, Osetkovski i Sako.
Oslabljeni i jedni i drugi
Ni Partizan ni Valensija nisu kompletni u ovoj utakmici.
Partizanu nedostaju povređeni Itan Tompson, Derek Vilis i Kevarijus Hejs. Nakić i Lovernj su van tima.
Na drugoj strani, nedostaju NIkola Mirotić i Nejt Rivers.
Tabela
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Sastavi
PARTIZAN - VALENSIJA
Sudije: Lotermozer, Sukis, Tepenije
PARTIZAN: Olmen, Džons, Vildosa, Frenks, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Lakić, Džekiri, Silva, Pajola. Trener: Đoan Penjaroja
VALENSIJA: Šorts, Tejlor, Puerto, Sen-Saperi, Kardenas, Osetkovski, Mur, Bruks, Sako, Gej, Korbalan, Rivero. Trener: Havijer Albert