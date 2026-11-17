Košarkaši Partizana i Crvene zvezde zabeležili su poraze u okviru 12. kola Evrolige. Crno-beli su na domaćem terenu poraženi od Valensija sa 76:64, dok su crveno-beli na iznenađenje mnogih izgubili od Olimpije iz Milana u Italiji sa 91:77, čime je klub iz Italije prekinuo seriju od devet uzastopnih poraza.
EVROLIGA
VEČITI POKVARILI POZICIJE: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Zvezde i Partizana
Partizan je na domaćem terenu poražen od Valensije sa 76:64, dok je Crvena zvezda izgubila od Armanija u Milanu 91:77, čime je klub iz Italije prekinuo seriju od devet uzastopnih poraza.
Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Crvena zvezda je ovim porazom ostala na 9. mestu, ali sada crveno-beli imaju samo pobedu više od Partizana i Pariza.
Partizan posle poraza od Valensije ostaje na skoru 6-6, koliko ima i Pariz koji je dobio Barselonu u Španiji. Ispred njih su na 9. i 10. mestu ekipe Zvezde i Hapoela iz Tel Aviva sa po sedam pobeda i pet poraza.
Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige:
Standings provided by Sofascore
Foto galerija iz Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši