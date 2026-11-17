Crvena zvezda je ovim porazom ostala na 9. mestu, ali sada crveno-beli imaju samo pobedu više od Partizana i Pariza.

Partizan posle poraza od Valensije ostaje na skoru 6-6, koliko ima i Pariz koji je dobio Barselonu u Španiji. Ispred njih su na 9. i 10. mestu ekipe Zvezde i Hapoela iz Tel Aviva sa po sedam pobeda i pet poraza.