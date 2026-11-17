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NBA ne odustaje od stvaranja nove evropske košarkaške lige, a prema najnovijim informacijama, američka organizacija spremna je da uloži milijarde dolara u ovaj ambiciozni projekat.

Prema pisanju britanskog "Skaj njuza", u planu je osnivanje velikog investicionog fonda koji bi finansirao izgradnju modernih arena i privlačenje najvećih evropskih sportskih brendova.

Među klubovima koje NBA želi da uključi u novo takmičenje nalaze se Real Madrid, Barselona, Milan i Pari Sen Žermen, koji bi mogli da dobiju svoje košarkaške franšize. London i Mančester takođe se pominju kao potencijalni centri nove lige.

Projekat bi trebalo da predstavlja ozbiljnu konkurenciju Evroligi, uz podršku FIBA i velikih finansijskih institucija. Ipak, pojedini investitori zabrinuti su zbog ogromnih početnih ulaganja i neizvesne profitabilnosti košarke na evropskom tržištu.

Do pokretanja projekta dolazi nakon neuspešnih pregovora NBA i Evrolige o saradnji. Pošto dogovor nije postignut, Amerikanci su nastavili da razvijaju sopstveno takmičenje, koje bi moglo značajno da promeni evropsku košarkašku scenu.

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