Crno-beli izgubili na svom terenu.
Evroliga
PRVE REČI PENJAROJE POSLE PORAZA OD VALENSIJE: Trener crno-belih objasnio kako je Partizan izgubio
Košarkaši Partizana poraženi su od Valensije sa 64:76 u meču 12. kola Evrolige.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.
"Na kraju je Valensija dala samo 76 poena, a mi nismo kontrolisali defanzivni skok i dozvolili im mnogo skokova u napadu... Nismo bili efikasni, nikako, pogotovo iz šuteva iz mesta i to je napravilo razliku. Valensija je zaslužila da pobedi", poručio je strateg Partizana.
Crno-beli će u svojoj utakmici narednog kola, koja je na programu u petak, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikoli" dočekati Bešiktaš, dok će Valensija dan ranije biti domaćin protiv Virtusa.
Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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