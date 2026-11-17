Novi poraz crveno-belih u Evroligi.
Evroliga
ZVEZDA PODBACILA U MILANU - NAVARO PORUČIO: Nismo uspeli da igramo timski
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpije iz Milana sa 77:91 u meču 12. kola Evrolige.
Trener crveno-belih Ibon Navaro izneo je prve utiske posle meča.
"Mučili smo se u napadu protiv njihove agresivnosti. Nismo uspeli da igramo timski, da budemo nesebični Kada uspemo da dođemo do reketa dođemo i do otvorenih šuteva, ali kada previše davimo loptu onda se mučimo. Defanzivna tranzicija nam je bila baš loša, nismo imali energiju u napadu zbog tih muka i na tome moramo da radimo", poručio je strateg Zvezde.
Foto galerija iz Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
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