"Mučili smo se u napadu protiv njihove agresivnosti. Nismo uspeli da igramo timski, da budemo nesebični Kada uspemo da dođemo do reketa dođemo i do otvorenih šuteva, ali kada previše davimo loptu onda se mučimo. Defanzivna tranzicija nam je bila baš loša, nismo imali energiju u napadu zbog tih muka i na tome moramo da radimo", poručio je strateg Zvezde.