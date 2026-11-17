Slušaj vest

Međutim njegov eventualni otkaz mogao skupo da košta klub, pošto godišnje zarađuje više od milion dolara.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kataš već petu uzastopnu sezonu predvodi izraelskog velikana, ali je početak takmičarske godine 2026/27 doneo brojne probleme, posebno u Evroligi.

Makabi se nakon 11 odigranih kola nalazi tek na 17. mestu, sa učinkom od tri pobede i osam poraza, zbog čega se sve češće spekuliše o mogućoj promeni trenera.

Međutim Kataš ima izuzetno jak ugovor koji predstavlja ozbiljnu prepreku za njegovu smenu. Naime, iskusni stručnjak je prošle sezone potpisao novi ugovor do leta 2029. godine, prema kojem zarađuje više od milion dolara godišnje.

"Kataševa izuzetna sposobnost da preživi krize ove sezone proizlazi i iz neuobičajeno snažne sigurnosne mreže koju ima. Njegov novi ugovor, vredan više od milion dolara po sezoni, može se opisati kao polisa osiguranja. Njegova smena bila bi izuzetno skup poduhvat za Makabi", prenose izraelski mediji.

Upravo zbog finansijskih obaveza koje bi nastale raskidom saradnje, uprava kluba se nalazi u nezavidnoj situaciji uprkos nezadovoljstvu rezultatima.

Pred Makabijem je sada izuzetno zahtevna nedelja u Evroligi, tokom koje će na domaćem terenu ugostiti Olimpijakos u 12. kolu, a zatim i Dubai u 13. kolu.