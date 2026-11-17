SRBI ZABLISTALI, EFES PAO: Dubai upisao veliku pobedu u Evroligi
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mfiondu Kabengele sa 18 poena, dok je Džanan Musa dodao 14.
Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 23 minuta u ekipi Dubaija, a za to vreme zabeležio je 10 poena, četiri skoka i jednu asistenciju, dok je njegov sunarodnik Nemanja Dangubić imao učinak od četiri poena, dva skoka i jedne asistencije za sedam minuta u igri.
Kod gostiju, najbolji je bio Metju Strazel sa 20 poena, dok je Dario Šarić ubacio 15.
Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Efes na 14. poziciji sa skorom 5/7.
Dubai će u narednom, 13. kolu gostovati Makabiju, dok će Efes dočekati Asvel.
Utakmicu u Dubaiju sa tribina je posmatrao nekadašnji trener fudbalera Barselone, Bajerna i Mančester sitija Pep Gvardiola.
(Tanjug)