Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mfiondu Kabengele sa 18 poena, dok je Džanan Musa dodao 14.

Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 23 minuta u ekipi Dubaija, a za to vreme zabeležio je 10 poena, četiri skoka i jednu asistenciju, dok je njegov sunarodnik Nemanja Dangubić imao učinak od četiri poena, dva skoka i jedne asistencije za sedam minuta u igri.

Kod gostiju, najbolji je bio Metju Strazel sa 20 poena, dok je Dario Šarić ubacio 15.

Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Efes na 14. poziciji sa skorom 5/7.

Dubai će u narednom, 13. kolu gostovati Makabiju, dok će Efes dočekati Asvel.

Utakmicu u Dubaiju sa tribina je posmatrao nekadašnji trener fudbalera Barselone, Bajerna i Mančester sitija Pep Gvardiola.

(Tanjug)