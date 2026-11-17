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Žalgiris je odlučio da zadrži Kinana Evansa u ekipi do kraja sezone 2026/27, nakon što se američki plejmejker uspešno vratio sa pozajmice u London Lajonsima.

Prema informacijama "Basket newsa", Evans je prošao period procene nakon povratka u Kaunas, a dobre partije u prethodnom periodu ubedile su stručni štab da na njega računa do završetka takmičarske godine.

1/5 Vidi galeriju Žalgiris - Partizan, Evroliga 30.10.2026 Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Žalgiris je tokom leta 2026. potpisao sa 30-godišnjim plejmejkerom ugovor po principu 1+1, a zatim ga prosledio na pozajmicu u London, gde je trebalo da povrati takmičarski ritam posle ozbiljnih povreda koje su ga pratile tokom prethodne dve godine.

Najbolju partiju pružio je protiv Partizana, kada je za 16 minuta upisao šest poena i šest asistencija.

Napredna statistika pokazuje i koliko je njegov uticaj na igru Žalgirisa značajan. Sa Evansom na parketu, litvanski tim je tokom pobedničke serije nadigravao rivale za 26,6 poena na 100 poseda.

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