Ostoja Mijailović mogao bi da se nađe pred važnom odlukom kada je u pitanju njegova budućnost u Partizanu, nakon što je u javnosti odjeknula informacija da je blizu preuzimanja Fudbalskog kluba Čukarički.

Ovaj potez otvorio je pitanje da li će aktuelni predsednik košarkaškog kluba nastaviti da obavlja funkciju u Humskoj ili ga očekuju promene u sportskom angažmanu.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Prema dostupnim informacijama, Mijailović se za sada nije jasno izjasnio o svojoj budućnosti u Partizanu, preneo je "Sport klub". Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević prethodno je otkrio da su pregovori o preuzimanju kluba sa Banovog brda u završnoj fazi i da bi posao mogao da bude završen već tokom decembra.

U međuvremenu, Partizan bi narednih dana trebalo da održi sastanak Upravnog odbora, na kojem bi mogla da se otvore važna pitanja za budućnost kluba, uključujući i neuspešnu kandidaturu za dugoročnu franšizu u Evroligi.

Podsetimo, Mijailović je na čelu KK Partizan od 2017. godine, a pre dva meseca dobio je poverenje da nastavi predsednički mandat. Za sada nema zvanične potvrde da planira odlazak iz Humske, ali ni jasnog odgovora da li će nastaviti da obavlja dosadašnju funkciju.

BONUS VIDEO: