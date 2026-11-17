Hrabrom intervencijom vatrogasaca sa Voždovca krajem oktobra spaseni su životi jedne porodice iz stana koji je zahvatio požar.

Vatrogasci su evakuisali majku i dvoje dece, ali su primetili da mlađe dete ne diše, a da je i stajem potrebna medicinska pomoć.

- Čim su izneli decu iz stana jedan od vatrogasaca je skinuo zaštitnu masku i započeo sa reanimiranjem mlađeg deteta, dajući mu veštačko disanje, dok je njegov kolega ukazivao pomoć starijem mališanu. Sekunde su delovale kao večnost. Ubrzo je mlađe dete došlo do daha i počelo samostalno da diše, a i starije je bilo u boljem stanju. Lekarska ekipa Hitne pomoći je takođe brzo stigla na mesto požara i preuzela brigu o majci i deci - govorili su svedoci.

1/7 Vidi galeriju Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mlađi dečak ima dve godine, a stariji pet.

Jedan od vatrogasaca-spasilaca Ivan Nikolić, biće specijalni gost Košarkaškog kluba Partizan u večerašnjem meču protiv lidera Evrolige Valensije.

Duel koji se igra od 20.45 u beogradskoj Areni, Nikolić će pratiti iz prvog reda, iz takozvane "zlatne stolice". Njemu će Partizan uručiti ček na 50.000 dinara.

Košarkaški klub Partizan godinama ima praksu da na utakmicama Evrolige dodeljuje mesto u "zlatnoj stolici" i novčani ček ljudima koji su doprineli društvu, ostvarili neki uspeh ili se istakli na svetskom nivou u svojoj kategoriji.