OGROMAN ŠOK ZA ZVEZDU: Crveno-beli bez jednog od najvažnijih igrača protiv Armanija!
Zvezda će na ovom meču biti bez jednog od svojih najboljih igrača.
Uoči meća su se oglasili crveno-beli i saopštili da će Ibon Navaro biti bez važnog košarkaša u ovoj utakmici.
"Džered Batler zbog virusa neće biti u sastavu za večerašnju utakmicu protiv Olimpiјe Milano", saopštili su iz KK Crvena zvezda.
Podsetimo, Crvena zvezda je trenutno šesta na tabeli sa sedam pobeda i četiri poraza u 11 odigranih utakmica.
Batler se uoči susreta progovorio o spornoj situaciji na utakmici protiv Reala.
"To je bio defitivino momenat frustiracije, jer nam nije dobro išlo. Gubili smo, nisam igrao dobro i pojedini navijači su nam nešto dobacivali i ja sam odreagovao. Očigledno da to nije način i moj karketer, izvinio sam se deci. To nije način kako neko kao lider ekipe može da se ponaša", rekao je Batler.