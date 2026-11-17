"To je bio defitivino momenat frustiracije, jer nam nije dobro išlo. Gubili smo, nisam igrao dobro i pojedini navijači su nam nešto dobacivali i ja sam odreagovao. Očigledno da to nije način i moj karketer, izvinio sam se deci. To nije način kako neko kao lider ekipe može da se ponaša", rekao je Batler.