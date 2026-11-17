Košarkaši Olimpijakosa slavili su posle produžetaka nad Makabijem iz tel Aviva sa 97:95 (28:18, 21:18, 12:18, 21:28, 15:13) u okviru 12. kola Evrolige.

Grčki tim je posle neverovatnog preokreta i produžetka slavio, a junak večeri bio je Kori Džozef, koji je trojkom uz zvuk sirene doneo pobedu grčkom velikanu.

Gledali smo spektakularan okršaj dva evroligaška tima, u kojem je Saša Vezenkov odigrao jednu od najboljih individualnih partija u istoriji takmičenja. Bugarski as bio je nezaustavljiv, ali je njegov neverovatan učinak umalo ostao u senci poraza Olimpijakosa.

Aktuelni šampion Evrope dominirao je tokom prvog poluvremena, ali je u nastavku usledio potpuni pad u igri gostiju. Makabi je to iskoristio, zaigrao mnogo agresivnije i napravio veliki preokret, ali nije uspeo da završi posao u regularnom delu.

A onda je na scenu stupio Vezenkov! Kada se činilo da je Olimpijakos na kolenima, Bugarin je trojkom sa gotovo polovine terena, uz zvuk sirene, pogodio za produžetak i izazvao erupciju oduševljenja u taboru grčkog tima.

Drama se nastavila i u dodatnih pet minuta. Vezenkov je ubacio dve brze trojke i nastavio svoju košgetersku simultanku, ali Makabi nije želeo da se preda. Briset i Sorkin dominirali su u borbi za ofanzivne skokove, dok je Volas pogađao izuzetno teške šuteve.

Izraelski tim ponovo je bio nadomak pobede, ali je u završnici napravio novu grešku i izgubio loptu. Olimpijakos je dobio poslednju priliku da izbegne poraz, a odgovornost je najpre pokušao da preuzme Furnije, koji je zakomplikovao napad.

Lopta je na kraju stigla do Korija Džozefa, koji je preuzeo odgovornost i pogodio trojku u poslednjem trenutku!

Tako je Olimpijakos slavio, a Makabi ostao praznih šaka posle jedne od najluđih završnica ove evroligaške sezone.

Saša Vezenkov je imao MVP partiju i postigao 37 poena uz ključnu trojku za produžetak sa pola terena, a imao je i 9 skokova. Ispratili su ga takođe heroji Evan Furnije sa 16 i Kori Džozef sa 14 poena.

Na drugoj strani, 18 poena je imao Kiton Valas, dok je 15 i 7 asistencija imao Džimi Klark, 12 tragičar Jam Madar, a 10 poena postigao je Danijel Tajs.

Olimpijakos se nalazi na prvom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i tri poraza, dok je Makabi na 18. poziciji sa skorom 3/9.

Košarkaši Makabija će u narednom, 13. kolu dočekati Dubai, dok će Olimpijakos u Pireju igrati protiv madridskog Reala.