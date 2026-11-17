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Neverovatna trojka Saše Vezenkova obeležila je duel 12. kola Evrolige između Makabija iz Tel Aviva i Olimpijakosa, odigran na Kipru, gde je izraelski tim bio nominalni domaćin.

Kada se činilo da je utakmica rešena, bugarski košarkaš izveo je pravo čudo! Na svega 1,2 sekunde pre kraja, nakon dodavanja Mekintajera, Vezenkov je pogodio nestvarnu trojku iz ugla i poravnao rezultat na 82:82.

Tako je Olimpijakos izbegao poraz u regularnom delu, a neverovatan pogodak njegove najveće zvezde odveo je utakmicu u produžetak.

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00:20 Trinkijeri na srpskom viče na Vezenkova Izvor: EUroleauge tv