Košarkaši Olimpije iz Milana ugostili su Crvenu zvezdu u okviru 12. kola Evrolige, a jedan detalj iz završnice prve četvrtine izazvao je veliku pažnju i potencijalno nezadovoljstvo u redovima crveno-belih.

Sporna situacija dogodila se kada je sudijska trojka dosudila nesportsku ličnu grešku Niku Vajler-Bebu nad Metjuzom, koji je u tom trenutku pokušavao da uputi šut za tri poena.

Sudije su procenile da je plejmejker Crvene zvezde napravio prekršaj tako što je prilikom pokušaja da zaustavi protivničkog igrača ušao u njegov takozvani "cilindar", odnosno prostor koji pripada igraču prilikom izvođenja šuta.

Odluka je izazvala pažnju, s obzirom na to da se dogodila u samom finišu prve deonice i da je mogla da utiče na dalji tok utakmice.

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