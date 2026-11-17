SPORNA ODLUKA! Da li je Crvena zvezda pokradena u Milanu? Detalj - nesportska Vajler Beba...(VIDEO)
Košarkaši Olimpije iz Milana ugostili su Crvenu zvezdu u okviru 12. kola Evrolige, a jedan detalj iz završnice prve četvrtine izazvao je veliku pažnju i potencijalno nezadovoljstvo u redovima crveno-belih.
Sporna situacija dogodila se kada je sudijska trojka dosudila nesportsku ličnu grešku Niku Vajler-Bebu nad Metjuzom, koji je u tom trenutku pokušavao da uputi šut za tri poena.
Sudije su procenile da je plejmejker Crvene zvezde napravio prekršaj tako što je prilikom pokušaja da zaustavi protivničkog igrača ušao u njegov takozvani "cilindar", odnosno prostor koji pripada igraču prilikom izvođenja šuta.
Odluka je izazvala pažnju, s obzirom na to da se dogodila u samom finišu prve deonice i da je mogla da utiče na dalji tok utakmice.
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