Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na svom terenu u Istanbulu Asvel 115:81 (32:12, 22:27, 35:22, 26:20), u 12. kolu Evrolige.
Evroliga
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Fenerbahče je predvodio Šejn Larkin sa 25 poena, a pratili su ga Džoni Džuzang sa 15 i Tejlen Horton-Taker sa 11 poena.
Kod Asvela bolji od ostalih bio je Mtijas Dosu-Jovo sa 19 poena i sedam skokova.
Fenerbahče je peti sa osam pobeda i četiri poraza, a Asvel je na 16. mestu sa četiri pobede i osam poraza.
U narednom kolu, Fenerbahče će gostovati Milanu, dok će Asvel u goste Efesu.
(Beta)
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