Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Košarkaši Žalgirisa savladali su Bajern Minhen rezultatom 117:114 posle produžetka, u spektakularnom meču 12. kola Evrolige odigranom u Kaunasu.

Bajern je imao kontrolu nad većim delom susreta, ali je u dramatičnoj završnici na scenu stupio Karsen Edvards. Bavarci su na dvadesetak sekundi pre kraja vodili sa 100:96, nakon trojke Dvejna Vašingtona, ali je Edvards gotovo uz zvuk sirene pogodio za dva poena i izborio produžetak.

U dodatnih pet minuta Žalgiris je uspeo da prelomi utakmicu i stigne do velike pobede, a najzaslužniji za trijumf bio je upravo Edvards sa 32 poena, dva skoka i četiri asistencije.

Pratili su ga Azulas Tubelis i Jonas Valančunas sa po 15 poena, dok je Marius Grigonis dodao 14.

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Johanes Timan sa 33 poena, dok je Dvejn Vašington ubacio 27.

Žalgiris se ovom pobedom popeo na šesto mesto Evrolige sa skorom 8-4, dok Bajern zauzima 18. poziciju sa učinkom 3-9.

BONUS VIDEO: