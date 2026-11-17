Crvena zvezda doživela je bolan poraz u Milanu, gde je Olimpija (91:77), koja se nalazi na samom dnu tabele Evrolige, uspela da slavi pred svojim navijačima u utakmici 12. kola elitnog takmičenja.

Crveno-beli su tako propustili priliku da dođu do važnih bodova, a dodatnu pažnju privukla je odluka trenera Ibona Navara da za ovo gostovanje ne povede Čimu Monekea.

1/6 Vidi galeriju Moneke u dresu Crvene zvezde. Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, Moneke je minulog vikenda bio deo tima Zvezde u pobedi nad Cedevita Olimpijom u ABA ligi.

Izostanak jednog od najprepoznatljivijih igrača Zvezde izazvao je brojne reakcije, posebno ako se uzme u obzir njegov značaj za ekipu, ali i temperament koji je više puta pokazivao tokom boravka u Beogradu.

Moneke je poznat kao igrač koji ne krije emocije i koji želi da bude deo najvažnijih utakmica. Ipak, u poslednje vreme našao se i na udaru navijača Crvene zvezde, koji nisu zadovoljni njegovim partijama i ponašanjem na parketu.

Zbog toga će biti posebno zanimljivo videti kako će Navaro uspeti da izađe na kraj sa karakterom temperamentnog košarkaša i da li će ova odluka dodatno uticati na njihov odnos... Moneke sigurno neće biti oduševljen što je ostao van tima, naročito nakon poraza od Olimpije, koja je pre ovog susreta bila na začelju evroligaške tabele.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jedno je sigurno - poraz u Milanu otvorio je nekoliko neprijatnih pitanja na Malom Kalemegdanu, a odnos trenera i jednog od najzvučnijih imena ekipe mogao bi da bude u centru pažnje u narednim danima.

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