Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju Olimpiji u Milanu rezultatom 91:77, u 12. kolu Evrolige, a nakon utakmice treneri Luka Banki i Ibon Navaro izneli su potpuno različite utiske o igri svojih ekipa.

Nakon meča se oglasio trener Milana Luka Banki:

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

- Nije lako postići 91 poen protiv Crvene zvezde. Ovo je timska pobeda i veoma sam srećan. Nije jednostavno raditi pod ovakvim pritiskom, ali momci su odradili sjajan posao u drugom poluvremenu. Konačno smo uspeli da kanališemo energiju na pravi način - rekao je Banki.

Trener Olimpije posebno je istakao energiju koju je njegova ekipa pokazala nakon odlaska na veliki odmor.

- Bili smo impresivni u drugom poluvremenu, klupa je dala veliki doprinos i pronašli smo kontinuitet koji nam je nedostajao u drugoj četvrtini. Čak je i sjajnom timu kao što je Zvezda bilo teško da se nosi sa našom energijom.

Banki je naglasio da očekuje da njegovi igrači nastave da pokazuju isti pristup i u narednim utakmicama.

- Nadam se da će momci shvatiti da svake večeri moramo da dokazujemo koliko vredimo i da imamo kvalitet da se takmičimo u ovako zahtevnoj ligi.

Jedan od najzaslužnijih za pobedu Olimpije bio je Džejson Burnel, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača utakmice, a čak deset poena postigao je u poslednjoj četvrtini.

Banki je pohvalio njegovu ulogu, posebno naglasivši uticaj koji je imao ulaskom sa klupe.

- Verujem da on od samog početka radi sve kako treba. Zato ga je Milano i doveo letos. Niko nije očekivao da će baš na ovaj način iskočiti. Skroman je, ali ambiciozan i svakodnevno dolazi na trening da se dokaže. Tim je uradio sjajan posao da ga stavi u poziciju da bude faktor iznenađenja. Večeras je imao ogroman uticaj sa klupe - rekao je Banki.

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