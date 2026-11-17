Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su na gostujućem terenu u Vitoriji Baskoniju 85:82 (26:33, 18:15, 20:23, 21:11), u 12. kolu Evrolige.
Evroliga
MIĆIĆ REŽIRAO DRAMU U VITORIJI: Hapoel u poslednjoj četvrtini srušio Baskoniju
Hapoel su predvodili Tai Odiase sa 16, Elajdža Brajant sa 15 i srpski internacionalac Vasilije Micić sa 14 poena, uz osam asistencija.
Kod Baskonije bolji od ostalih bio je Di Džej Stjuart sa 15 poena.
Hapoel je na 10. mestu sa sedam pobeda i pet poraza, dok je Baskonija na 20. poziciji sa jednom pobedom i 11 poraza.
U narednom kolu, Hapoel će gostovati Parizu, dok će Baskonija u Minhenu gostovati Bajernu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši