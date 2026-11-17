- Zvezda nije dobro počela utakmicu, ali je drugo poluvreme odigrala još gore. Nisu ušli ratnički, a imali su 44 odsto za tri poena, što je super. Milano je dvojke šutirao 50, Zvezda 57 odsto. Procenti su sasvim dobri, pa gde su onda izgubili? U skoku. Milano je imao 20 ofanzivnih skokova, od čega 16 u prvom poluvremenu, i 20 šuteva više. Kao cela ekipa napravili su 11 grešaka, a četvorica bekova Zvezde 13 – Džouns, Vajler-Beb, Karter i Dobrić. Sa toliko grešaka i tako slabim skokom izgubila se utakmica.

To se stvarno retko dešava, Džordan Nvora za 23 minuta dao je samo devet poena. Odželej je uputio najviše šuteva, Džouns je šutirao 4/5, ali pet grešaka je previše. Karter je kao ubedljivo najbolji strelac igrao samo 21 minut. Meni bi takav igrač sigurno igrao duže, dao je 21 poen za 21 minut, dok je Vajler-Beb igrao 20 minuta. To mi nije jasno. Ekipa je delovala nekako nedovoljno ratnički. Do sada su primali 77 poena prosečno, a sada su primili 91 od zadnje ekipe na tabeli. Vidim da su svi razočarani i ja sam, ali nije ovaj meč taj koji će odlučiti sudbinu Zvezde. Igrali su pametnije i taktički bolje od Zvezde - rekao je Đurović.