Košarkaši Partizana poraženi su od Valensije sa 76:64 u Beogradskoj areni u 12. kolu Evrolige.

Trener crno-belih Đoan Penjaroja obratio se javnosti na konferenciji za medije:

1/12 Vidi galeriju Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Čestitam Valensiji. Zaslužili su da pobede. Najvažnije u odbrani je bilo da kontrolišemo bazu, na kraju je Valensija ubacila 20 poena manje nego inače. Imamo problema sa kontrolom skoka u napadu, dozvolili smo lake poene. Svaki put su napali najviše Karlika i Vildozu. Samo 5/30 za tri i nemoguće je dobiti utakmicu sa ovako niskim procentom šuta. Cilj da ograničimo Valensiju na manje problema je ispunjen, ali moramo da pogađamo više - smatra Španac.

Upitan je potom da li Karlik Džons ima dovoljno poštovanja od strane protivničkih ekipa koliko zaslužuje.

- Karlik je jedan od naših lidera i svi protivnici žele da ga zaustave. Na kraju je postizao poene i imao 11 slobodnih bacanja. Sve vreme je fizički bilo teško da se igra, ali mi moramo to da prihvatimo.

Kris Silva je dobio samo tri minuta na parketu i to je bila odluka trenera.

- Došao je pre tri dana. Nije igrao ništa u bivšem timu, treba mu vremena, moja odluka je da dobije tri minuta večeras - jasan je Španac.

Na kraju je samo podvukao problem sa kojim se Partizan suočava – katastrofalni procenti šuta.

- Svaki dan radimo na našem napadu i procentima šuta. Nije dobro sada, to je očigledno. Moramo da nastavimo da radimo, da stičemo samopouzdanje. Naravno da igrači kada šutnu žele da uđe lopta u koš. Frustrirajuće je jer igramo tako u napadu, ali sam ponosan što smo se borili 40 minuta - zaključio je trener Partizana.

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