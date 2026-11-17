EVROLIGA: Virtus pobedio Panatinaikos, Pariz bolji od Barselone
Virtrus su predvodili Aliu Diara sa 15 i devet skokova i Muhamed Diuf sa 15 poena i sedam skokova.
Kod Panatinaikosa bolji od ostalih bio je Kendrik Nan sa 18 poena i osam skokova.
Virtus je na 15. mestu sa pet pobeda i sedam poraza, a Panatinaikos je četvrti sa osam pobeda i četiri poraza.
U narednom kolu, Virtus će gostovati Valensiji, dok će Panatinaikos u Kaunasu gostovati Žalgirisu.
Košarkaši Pariza pobedili su na gostujućem terenu Barselonu 89:86 (24:20, 19:26, 25:23, 21:17).
Najbolji kod Pariza bio je Nadir Hifi sa 25 poena i osam asistencija.
Kod Barselone se istakao Olek Balcerovski sa 17 poena i šest skokova.
Pariz je na 12. mestu sa skorom 6/6, a Barselona je šesta sa osam pobeda i četiri poraza.
U sledećem kolu, Barselona će dočekati Crvenu zvezdu, dok će Pariz ugostiti Hapoel iz Tel Aviva.
(Beta)