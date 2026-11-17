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Virtrus su predvodili Aliu Diara sa 15 i devet skokova i Muhamed Diuf sa 15 poena i sedam skokova.

Kod Panatinaikosa bolji od ostalih bio je Kendrik Nan sa 18 poena i osam skokova.

Virtus je na 15. mestu sa pet pobeda i sedam poraza, a Panatinaikos je četvrti sa osam pobeda i četiri poraza.

U narednom kolu, Virtus će gostovati Valensiji, dok će Panatinaikos u Kaunasu gostovati Žalgirisu.

Košarkaši Pariza pobedili su na gostujućem terenu Barselonu 89:86 (24:20, 19:26, 25:23, 21:17).

Najbolji kod Pariza bio je Nadir Hifi sa 25 poena i osam asistencija.

Kod Barselone se istakao Olek Balcerovski sa 17 poena i šest skokova.

Pariz je na 12. mestu sa skorom 6/6, a Barselona je šesta sa osam pobeda i četiri poraza.

U sledećem kolu, Barselona će dočekati Crvenu zvezdu, dok će Pariz ugostiti Hapoel iz Tel Aviva.

(Beta)