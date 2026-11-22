partizan je već izašao u javnost

partizan je već izašao u javnost

Slušaj vest

Objavljivanje finansijskih podataka KK Partizan ponovo je pokrenulo pitanje koje godinama zanima sportsku javnost u Srbiji - koliko novca najveći košarkaški klubovi dobijaju iz državnog budžeta, koliko zarađuju sopstvenim poslovanjem i na koji način finansiraju svoje ambiciozne projekte.

Crno-beli su pred kraj 2026. godine izašli u javnost sa podacima o prihodima, rashodima i donacijama, uključujući i sredstva dobijena od države. Time je otvorena mogućnost da se finansiranje kluba sagleda kroz konkretne brojke, umesto kroz procene i nagađanja koja često prate priče o večitim rivalima.

1/23 Vidi galeriju Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posebnu pažnju izaziva pitanje da li će istim putem krenuti i Crvena zvezda.

Partizan tvrdi da ima 20 miliona evra bez državnog novca

U saopštenju objavljenom 19. novembra, nakon sednice Upravnog odbora, Partizan je naveo da je usvojen finansijski izveštaj za sezonu 2025/26 i da je klub poslovao pozitivno.

Posebno je naglašeno da crno-beli raspolažu sa 20 miliona evra iz sopstvenih prihoda, bez učešća Republike Srbije i državnih preduzeća u budžetu. Klub je istovremeno saopštio da je prema državi izmirio 5.173.432 evra na ime poreza, doprinosa i PDV-a.

- Upravni odbor KK Partizan Mozzart Bet ističe povodom određenih medijskih natpisa da Klub iz sopstvenih prihoda raspolaže sa 20 miliona evra, bez učešća Republike Srbije i državnih preduzeća u budžetu. U skladu sa tim, KK Partizan je u potpunosti sposoban da odgovori izazovima Evrolige na takmičarskom i poslovnom planu u svakom trenutku - naveli su iz Partizana.

Ova informacija predstavlja važan deo finansijske slike, ali je bitno napraviti razliku između ukupnog budžeta, sopstvenih prihoda i sredstava dobijenih kroz donacije, subvencije i druge oblike podrške.

Partizan je, dakle, izneo konkretan podatak o sredstvima kojima raspolaže, dok se za potpunu analizu poslovanja moraju posmatrati i zvanični finansijski izveštaji, struktura prihoda i rashoda, kao i obaveze kluba.

Čeka se Crvena zvezda? Ipak, nije u obavezi - da naglasimo: već država!

Na drugoj strani nalazi se Crvena zvezda, koja takođe raspolaže značajnim finansijskim sredstvima i ima visoke ambicije u Evroligi.

Prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2025. godinu, crveno-beli su ostvarili približno 21,4 miliona evra ukupnih prihoda, dok su rashodi iznosili oko 25 miliona evra. Godinu su završili sa gubitkom od približno 4,6 miliona evra.

1/10 Vidi galeriju Željko Drčelić Foto: Starsport

Crvena zvezda ima i sopstvene izvore prihoda, sponzorske ugovore i druge komercijalne aktivnosti. Ipak, javnost ima interes da zna koliko novca dolazi iz spostvenih izvora, a koliko kroz javnu podrške. Zvezda nije u obavezi da to objavi, da budemo jasni.

Zato se sada postavlja logično pitanje - hoće li i Crvena zvezda izaći pred javnost u smiraj 2026. godine sa detaljnim prikazom svojih finansija, kao što je to učinio Partizan?

Posebno zanimljivi podaci objavljeni su 14. novembra u tekstu Kurira, koji je analizirao finansijske izveštaje dva kluba dostupne na sajtu Agencije za privredne registre.

Prema tim podacima, u 2024. godini Crvena zvezda je u kategoriji donacija, dotacija i subvencija prihodovala 1.205.935.000 dinara, dok je Partizan prijavio 676.908.000 dinara.

Donacije, dotacije i subvencije u 2024. godini:

Crvena zvezda: 1.205.935.000 dinara, odnosno oko 10,27 miliona evra.

Partizan: 676.908.000 dinara, odnosno oko 5,76 miliona evra.

Razlika iznosi približno 4,5 miliona evra u korist Crvene zvezde.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crvena zvezda, sa druge strane, nije precizirala poreklo svih sredstava evidentiranih u istoj kategoriji. To ne znači da je kompletan iznos stigao iz državne kase, već da iz dostupnog izveštaja nije moguće razdvojiti pojedinačne izvore finansiranja.

Ove brojke odnose se na 2024. godinu i ne treba ih mešati sa ukupnim prihodima klubova u 2025. ili budžetima za sezonu 2025/26.

Partizan je sada javno izneo tvrdnju da raspolaže sa 20 miliona evra sopstvenih prihoda bez učešća države i državnih preduzeća. Crvena zvezda, s druge strane, ima dostupne finansijske izveštaje, ali bi detaljnije objašnjenje strukture njenih prihoda doprinelo jasnijoj slici.

BONUS VIDEO: