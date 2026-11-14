KO JE VIŠE DOBIO OD DRŽAVE? Zvezda i Partizan u milionima evra, a ovo je plan studenata za večite rivale koji je iznet u javnost!
- Crvena zvezda je u 2024. od donacija, dotacija i subvencija prihodovala 1,205 milijardi dinara, a Partizan 676,9 miliona, što je oko 4,5 miliona evra manje.
- Studenti predlažu postepeno pretvaranje profesionalnih klubova u sportska akcionarska društva, uz detaljnu analizu poslovanja i smanjivanje zavisnosti od državnog novca.
Budućnost Crvene zvezde i Partizana mogla bi da donese velike promene u načinu funkcionisanja dva najveća srpska košarkaška kluba.
Studenti su u okviru svog programa predstavili predlog koji predviđa postepeno pretvaranje profesionalnih klubova u sportska akcionarska društva, uz detaljnu analizu finansijskog poslovanja i postepeno smanjivanje zavisnosti od novca iz državne kase.
Jedna od najvažnijih stavki ovog predloga odnosi se upravo na pitanje finansiranja, odnosno na to koliko novca država i drugi donatori izdvajaju za profesionalne sportske kolektive, ali i šta zauzvrat dobijaju.
Da je reč o temi koja zaslužuje posebnu pažnju pokazuju i finansijski izveštaji Crvene zvezde i Partizana, objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre (APR), a koji pružaju uvid u poslovanje dva najveća košarkaška kluba u Srbiji.
Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2024. godinu, Crvena zvezda je u kategoriji donacija, dotacija i subvencija prihodovala čak 1.205.935.000 dinara, odnosno približno 10,27 miliona evra. Partizan je u istoj kategoriji prijavio 676.908.000 dinara, što je oko 5,76 miliona evra.
Kada se uporede ove dve stavke, dolazi se do razlike od približno 529 miliona dinara, odnosno oko 4,5 miliona evra u korist crveno-belih.
Posebno je zanimljiv opis strukture prihoda koji je Partizan dostavio uz svoj finansijski izveštaj. Crno-beli navode da prihode od donatorstva predstavljaju sredstva uplaćena od strane donatora, Košarkaškog saveza Srbije i Skupštine grada, a koja se koriste za finansiranje takmičenja.
Sa druge strane, Crvena zvezda u opisnom delu izveštaja nije precizirala poreklo sredstava evidentiranih u kategoriji premija, subvencija, dotacija i donacija. Zbog toga bi dodatno pojašnjenje kluba o strukturi ovih prihoda bilo značajno za potpuno razumevanje načina na koji se finansira poslovanje crveno-belih.
Studenti žele drugačiji model finansiranja: "Država daje previše novca"
Upravo ovakva pitanja nalaze se u centru studentskog predloga koji se odnosi na budućnost profesionalnih sportskih klubova u Srbiji.
Jedna od najvažnijih ideja jeste postepeno pretvaranje klubova u sportska akcionarska društva. Autori predloga, međutim, ne zagovaraju iznenadnu privatizaciju, već pažljivo osmišljen višegodišnji proces kojim bi se izbegli problemi kakve su slični potezi izazvali u pojedinim zemljama istočne Evrope.
Prvi korak podrazumevao bi detaljnu analizu finansijskog poslovanja klubova, kako bi se utvrdilo njihovo stvarno imovinsko i dugovno stanje. Tek nakon toga bi se razmatrali mogući modeli transformacije, uključujući različite oblike javno-privatnog partnerstva.
Cilj takvog pristupa bio bi da se profesionalni klubovi postepeno osamostaljuju, razvijaju sopstvene izvore prihoda i smanjuju zavisnost od novca koji dolazi iz državne kase.
- Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća - poručio je student Nemanja Lukić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je upoznat sa sadržajem dokumentacije, u intervjuu za "Vreme".
Ova izjava otvara i šire pitanje: da li je dosadašnji način finansiranja profesionalnog sporta u Srbiji dugoročno održiv i da li je vreme da se promeni sistem u kojem najveći klubovi značajan deo sredstava ostvaruju kroz donacije, dotacije i subvencije?
Crvena zvezda i Partizan imaju ogromnu navijačku bazu, evropske ambicije i značajan sportski uticaj, ali i odgovornost da javnosti pruže što jasniji uvid u svoje poslovanje. Upravo zato bi eventualna promena modela finansiranja mogla da predstavlja jednu od najvećih reformi u srpskoj košarci.
Rezultati večitih rivala od 2022. do 2026. godine: Povratak ŽOC-a i Partizana u Evroligu
Crvena zvezda
- 2021/22: Osvojena ABA liga, prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. Evroliga – 11. mesto.
- 2022/23: Osvojeni Kup Radivoja Koraća i prvenstvo Srbije, poraz od Partizana u finalu ABA lige. Evroliga – 10. mesto.
- 2023/24: Osvojena ABA liga, prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. Evroliga – 16. mesto.
- 2024/25: Osvojen Kup Radivoja Koraća, polufinale ABA lige i polufinale domaćeg prvenstva. Evroliga – 10. mesto.
- 2025/26: Osvojen Kup Radivoja Koraća, polufinale ABA lige i polufinale domaćeg prvenstva. Evroliga – 10. mesto.
Partizan
- 2021/22: Drugo mesto u ABA ligi, eliminacija u osmini finala Evrokupa od Burse, polufinale Kupa Radivoja Koraća. Nije učestvovao u završnici prvenstva Srbije. Nije igrao Evroligu.
- 2022/23: Osvojena ABA liga, četvrtfinale Evrolige, polufinale Kupa Radivoja Koraća. U domaćem prvenstvu nije završio takmičenje.
- 2023/24: Drugo mesto u ABA ligi, drugo mesto u prvenstvu Srbije i finalista Kupa Radivoja Koraća. Evroliga – 11. mesto.
- 2024/25: Osvojena ABA liga i prvenstvo Srbije, finale Kupa Radivoja Koraća. Evroliga – 12. mesto.
- 2025/26: Drugo mesto u ABA ligi, polufinale prvenstva Srbije i polufinale Kupa Radivoja Koraća. Evroliga – 15. mesto.
Izvori i dokumentacija
Agencija za privredne registre (APR) – zvanični finansijski izveštaji KK Crvena zvezda za 2024. godinu.
Agencija za privredne registre (APR) – zvanični finansijski izveštaji KK Partizan za 2024. godinu.
VAŽNO JE NAGLASITI: Brojke se odnose isključivo na finansijske izveštaje za 2024. godinu. Za potpuniju sliku potrebno je posmatrati i 2023. godinu, dok prihodi iz 2025. i 2026. nisu obuhvaćeni ovom analizom. Dakle, navedeni iznosi ne predstavljaju ukupan novac koji su klubovi dobili od države i drugih donatora tokom poslednje tri godine, već konkretne podatke iz objavljenih izveštaja za 2024.4
BONUS VIDEO: