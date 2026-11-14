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Budućnost Crvene zvezde i Partizana mogla bi da donese velike promene u načinu funkcionisanja dva najveća srpska košarkaška kluba.

Studenti su u okviru svog programa predstavili predlog koji predviđa postepeno pretvaranje profesionalnih klubova u sportska akcionarska društva, uz detaljnu analizu finansijskog poslovanja i postepeno smanjivanje zavisnosti od novca iz državne kase.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jedna od najvažnijih stavki ovog predloga odnosi se upravo na pitanje finansiranja, odnosno na to koliko novca država i drugi donatori izdvajaju za profesionalne sportske kolektive, ali i šta zauzvrat dobijaju.

Da je reč o temi koja zaslužuje posebnu pažnju pokazuju i finansijski izveštaji Crvene zvezde i Partizana, objavljeni na sajtu Agencije za privredne registre (APR), a koji pružaju uvid u poslovanje dva najveća košarkaška kluba u Srbiji.

Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2024. godinu, Crvena zvezda je u kategoriji donacija, dotacija i subvencija prihodovala čak 1.205.935.000 dinara, odnosno približno 10,27 miliona evra. Partizan je u istoj kategoriji prijavio 676.908.000 dinara, što je oko 5,76 miliona evra.

1/2 Vidi galeriju Državne donacije: Partizan i Crvena zvezda zaključno sa 2024. godinom Foto: KK Crvena Zvezda, KK Partizan

Kada se uporede ove dve stavke, dolazi se do razlike od približno 529 miliona dinara, odnosno oko 4,5 miliona evra u korist crveno-belih.

Posebno je zanimljiv opis strukture prihoda koji je Partizan dostavio uz svoj finansijski izveštaj. Crno-beli navode da prihode od donatorstva predstavljaju sredstva uplaćena od strane donatora, Košarkaškog saveza Srbije i Skupštine grada, a koja se koriste za finansiranje takmičenja.

Sa druge strane, Crvena zvezda u opisnom delu izveštaja nije precizirala poreklo sredstava evidentiranih u kategoriji premija, subvencija, dotacija i donacija. Zbog toga bi dodatno pojašnjenje kluba o strukturi ovih prihoda bilo značajno za potpuno razumevanje načina na koji se finansira poslovanje crveno-belih.

Studenti žele drugačiji model finansiranja: "Država daje previše novca"

Upravo ovakva pitanja nalaze se u centru studentskog predloga koji se odnosi na budućnost profesionalnih sportskih klubova u Srbiji.

Jedna od najvažnijih ideja jeste postepeno pretvaranje klubova u sportska akcionarska društva. Autori predloga, međutim, ne zagovaraju iznenadnu privatizaciju, već pažljivo osmišljen višegodišnji proces kojim bi se izbegli problemi kakve su slični potezi izazvali u pojedinim zemljama istočne Evrope.

Prvi korak podrazumevao bi detaljnu analizu finansijskog poslovanja klubova, kako bi se utvrdilo njihovo stvarno imovinsko i dugovno stanje. Tek nakon toga bi se razmatrali mogući modeli transformacije, uključujući različite oblike javno-privatnog partnerstva.

Cilj takvog pristupa bio bi da se profesionalni klubovi postepeno osamostaljuju, razvijaju sopstvene izvore prihoda i smanjuju zavisnost od novca koji dolazi iz državne kase.

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- Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća - poručio je student Nemanja Lukić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je upoznat sa sadržajem dokumentacije, u intervjuu za "Vreme".

Ova izjava otvara i šire pitanje: da li je dosadašnji način finansiranja profesionalnog sporta u Srbiji dugoročno održiv i da li je vreme da se promeni sistem u kojem najveći klubovi značajan deo sredstava ostvaruju kroz donacije, dotacije i subvencije?

Crvena zvezda i Partizan imaju ogromnu navijačku bazu, evropske ambicije i značajan sportski uticaj, ali i odgovornost da javnosti pruže što jasniji uvid u svoje poslovanje. Upravo zato bi eventualna promena modela finansiranja mogla da predstavlja jednu od najvećih reformi u srpskoj košarci.

Rezultati večitih rivala od 2022. do 2026. godine: Povratak ŽOC-a i Partizana u Evroligu

Crvena zvezda

- 2021/22: Osvojena ABA liga, prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. Evroliga – 11. mesto.

- 2022/23: Osvojeni Kup Radivoja Koraća i prvenstvo Srbije, poraz od Partizana u finalu ABA lige. Evroliga – 10. mesto.

- 2023/24: Osvojena ABA liga, prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. Evroliga – 16. mesto.

- 2024/25: Osvojen Kup Radivoja Koraća, polufinale ABA lige i polufinale domaćeg prvenstva. Evroliga – 10. mesto.

- 2025/26: Osvojen Kup Radivoja Koraća, polufinale ABA lige i polufinale domaćeg prvenstva. Evroliga – 10. mesto.

Partizan

- 2021/22: Drugo mesto u ABA ligi, eliminacija u osmini finala Evrokupa od Burse, polufinale Kupa Radivoja Koraća. Nije učestvovao u završnici prvenstva Srbije. Nije igrao Evroligu.

- 2022/23: Osvojena ABA liga, četvrtfinale Evrolige, polufinale Kupa Radivoja Koraća. U domaćem prvenstvu nije završio takmičenje.

- 2023/24: Drugo mesto u ABA ligi, drugo mesto u prvenstvu Srbije i finalista Kupa Radivoja Koraća. Evroliga – 11. mesto.

- 2024/25: Osvojena ABA liga i prvenstvo Srbije, finale Kupa Radivoja Koraća. Evroliga – 12. mesto.

- 2025/26: Drugo mesto u ABA ligi, polufinale prvenstva Srbije i polufinale Kupa Radivoja Koraća. Evroliga – 15. mesto.

Izvori i dokumentacija

Agencija za privredne registre (APR) – zvanični finansijski izveštaji KK Crvena zvezda za 2024. godinu.

Agencija za privredne registre (APR) – zvanični finansijski izveštaji KK Partizan za 2024. godinu.

VAŽNO JE NAGLASITI: Brojke se odnose isključivo na finansijske izveštaje za 2024. godinu. Za potpuniju sliku potrebno je posmatrati i 2023. godinu, dok prihodi iz 2025. i 2026. nisu obuhvaćeni ovom analizom. Dakle, navedeni iznosi ne predstavljaju ukupan novac koji su klubovi dobili od države i drugih donatora tokom poslednje tri godine, već konkretne podatke iz objavljenih izveštaja za 2024.4

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