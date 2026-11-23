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Košarkaš Barselone Džoš Nibo odsustvovaće sa parketa između tri i četiri meseca zbog povrede desnog kolena koju je zadobio u petak, tokom utakmice protiv Crvene zvezde u 13. kolu Evrolige.

Katalonski klub potvrdio je težinu povrede nakon obavljenih lekarskih pregleda, koji su pokazali da je došlo do delimičnog odvajanja patelarne tetive desnog kolena.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Lekarski tim Barselone odlučio je da Nibo ne ide na operaciju, već da se povreda leči konzervativnim putem. Ipak, oporavak će biti dug, pa će trener Barselone nekoliko meseci biti bez jednog od svojih centara.

Nibo je protiv Crvene zvezde na parketu proveo nešto više od 24 minuta, tokom kojih je upisao sedam poena i šest skokova, ali je susret ostao u senci ozbiljne povrede.

Za snažnog centra ovo je još jedan u nizu zdravstvenih problema koji su mu prekidali kontinuitet. Nakon odlaska iz Makabija i prelaska u Milano, imao je problema sa preponom i desnom rukom, dok je prošle sezone u duelu protiv Partizana povredio zadnju ložu desne noge.

Ovog leta stigao je u Barselonu, za koju je u deset evroligaških utakmica prosečno beležio 7,7 poena i isto toliko skokova, uz 3,2 ofanzivna skoka po meču.

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