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Crvena zvezda je posle velike drame i produžetka uspela da savlada Barselonu, a o utakmici koja je izazvala mnogo pažnje govorio je i bivši košarkaš crveno-belih Milutin Aleksić.

Posebno zanimljiv deo njegove analize odnosio se na suđenje i dve situacije koje su izazvale polemiku. Aleksić je priznao da ima određene rezerve prema jednoj odluci, ali je istovremeno pohvalio sudiju zbog hrabrosti da u samoj završnici dosudi dva faula u napadu.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

"Da odsvirate dva hrabra faula na utakmici, usred Barselone, gde su praktično svi delegati suđenja i znamo da je tamo sedište Evrolige, sudiji... svaka mu čast. Šta drugo da ti kažem", rekao je Aleksić u emisiji "SPORTUNA" na TV UNA.

Ipak, kada je detaljnije govorio o spornim momentima, nije imao isto mišljenje o obe odluke.

"Što se tiče prve i druge situacije, reći ću da su obe diskutabilne. Uvek sam objektivan. Ne krijemo za koga navijamo, uvek navijamo za naše ekipe, ali ono što je upitno kod druge situacije jeste to što ne mislim da je Nibo napravio ometajući faul. Tačka", poručio je Aleksić.

Kod prve situacije, u kojoj je dosuđen faul u napadu, ostavio je prostor za različito tumačenje kontakta između Niba i Džereda Batlera.

"Kod prve situacije već imam rezervu. Nibov izlazak grudima može da se tumači kao ulazak u cilindar, ali i da mu nije dosudio faul, ne bih rekao da je to bio neki očigledan prekršaj. Rekao bih da je Batler to iskusno izvukao i da je situacija bila 50:50", objasnio je Aleksić.

Milutin Aleksić Foto: Screenshot

Aleksić se osvrnuo i na igru crveno-belih, ocenivši da je ekipa u pojedinim trenucima imala dosta problema u napadu, ali da je odbrana bila znatno čvršća.

Posebno je izdvojio Džereda Batlera, za koga smatra da je još jednom pokazao koliko znači ekipi, uprkos greškama koje je pravio tokom utakmice.

"Ne mogu više ni da nabrajam koliko bih mu zamerki našao, ali on je neophodan Crvenoj zvezdi. Ova utakmica je to upravo pokazala. Na kraju, ko uzme loptu i kreira? To je Batler. Skidam mu kapu. Hrabrijeg igrača nisam video", istakao je Aleksić.

Pohvale je dobio i Tajson Karter, koji je prema Aleksićevim rečima odigrao mnogo bolje nego protiv Armanija. Posebno je naglasio da Karter dobro poznaje špansku košarku, pošto je značajan deo karijere proveo upravo u toj zemlji.

S druge strane, imao je zamerke na odluke Krisa Džounsa, za koga je ocenio da nije bio na nivou na koji je navikao navijače Zvezde.

Na kraju je izdvojio i smirenost Dejana Davidovca, ali je ukazao na jedan kontakt tokom ofanzivnog skoka za koji smatra da je stručni štab crveno-belih možda mogao dodatno da proveri.

Analiza Milutina Aleksića tako je otvorila nekoliko zanimljivih tema posle velike pobede Zvezde, ali su njegove reči o sudijskim odlukama i hrabrosti arbitra u grotlu Barselone svakako privukle posebnu pažnju.