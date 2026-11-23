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Partizan ponovo izlazi na megdan Dubaiju, ali ovoga puta u Evroligi i na gostujućem terenu.

Pred važan duel koji je na programu u sredu, iz tabora crno-belih stižu i dobre i loše vesti kada je reč o igračkom kadru crno-belih.

Derik Vilis neće putovati u Ujedinjene Arapske Emirate. Američki krilni centar našao se u sastavu Partizana za nedeljni duel sa Dubaijem, prvi put još od ovosezonske premijere protiv Milana, kada se povredio. Ipak, tada nije dobio priliku da zaigra, a sada je doneta odluka da ostane u Beogradu, saznaje Meridian sport.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Sa druge strane, navijače Partizana može da obraduje povratak Luke Vildoze u sastav. Argentinac nije bio u mogućnosti da pomogne ekipi u utakmicama protiv Bešiktaša i Dubaija, ali bi sada trebalo da bude na raspolaganju crno-belima.

Ipak, nisu sve vesti o zdravstvenom stanju ekipe ohrabrujuće. Itan Tompson se još uvek nije dovoljno opravio, dok je Lamar Stivens tek započeo proces rehabilitacije posle povrede. Zbog toga će obojica ostati u Beogradu i neće biti u konkurenciji za duel sa Dubaijem.

Partizan će tako u novom okršaju sa istim rivalom morati da se osloni na igrače koji su mu na raspolaganju, a povratak Vildoze mogao bi da bude značajan adut.

Utakmica Dubai – Partizan igra se u sredu od 17 časova.