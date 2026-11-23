PARTIZAN OSLABLJEN PUTUJE U DUBAI! Vraća se Luka, ali trojac ostaje u Beogradu!
- Partizan u sredu od 17 časova gostuje Dubaiju u Evroligi, u novom međusobnom duelu sa istim rivalom.
- Derik Vilis ostaje u Beogradu, dok se Luka Vildoza vraća u sastav crno-belih.
- Itan Tompson i Lamar Stivens nisu dovoljno oporavljeni i neće biti u konkurenciji za meč.
Pred važan duel koji je na programu u sredu, iz tabora crno-belih stižu i dobre i loše vesti kada je reč o igračkom kadru crno-belih.
Derik Vilis neće putovati u Ujedinjene Arapske Emirate. Američki krilni centar našao se u sastavu Partizana za nedeljni duel sa Dubaijem, prvi put još od ovosezonske premijere protiv Milana, kada se povredio. Ipak, tada nije dobio priliku da zaigra, a sada je doneta odluka da ostane u Beogradu, saznaje Meridian sport.
Sa druge strane, navijače Partizana može da obraduje povratak Luke Vildoze u sastav. Argentinac nije bio u mogućnosti da pomogne ekipi u utakmicama protiv Bešiktaša i Dubaija, ali bi sada trebalo da bude na raspolaganju crno-belima.
Ipak, nisu sve vesti o zdravstvenom stanju ekipe ohrabrujuće. Itan Tompson se još uvek nije dovoljno opravio, dok je Lamar Stivens tek započeo proces rehabilitacije posle povrede. Zbog toga će obojica ostati u Beogradu i neće biti u konkurenciji za duel sa Dubaijem.
Partizan će tako u novom okršaju sa istim rivalom morati da se osloni na igrače koji su mu na raspolaganju, a povratak Vildoze mogao bi da bude značajan adut.
Utakmica Dubai – Partizan igra se u sredu od 17 časova.