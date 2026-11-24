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STIŽE SPAS ZA BASKONIJU? Francuski centar potpisao do 2030, klub sa dna Evrolige povukao važan potez!
- Zakari Perin je novi igrač Baskonije, a sa klubom iz Vitorije potpisao je ugovor do 2030. godine.
- Francuski centar ove sezone u španskom prvenstvu beleži 13,1 poen i 6,2 skoka po meču.
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Dosadašnji košarkaš Ljeide Zakari Perin novi je igrač Baskonije, saopštio je danas klub iz Vitorije.
Francuski centar je sa Baskonijom potpisao ugovor do 2030. godine.
Perin (22) u španskom prvenstvu ove sezone u proseku beleži 13,1 poen i 6,2 skoka.
U Ljeidu je došao ovog leta iz Hamburg Tauersa, za koje je prošle sezone u Evrokupu upisivao 13,1 poen i 8,1 skok po utakmici.
Baskonija zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 1/12.
Beta
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