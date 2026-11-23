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Crvena zvezda će u utorak od 19 časova igrati u Beogradu utakmicu 14. kola Evrolige.

"Jako dobro igraju, sa puno tranzicija, energično, sa puno poena. Igraju neopterećeno, svoju igru u svakom trenutku i to im je dalo rezultat. Moramo da budemo fokusirani na svoju igru. Šutiraju svi, trče dobro. Svi su uključeni, najveća opasnost je tranzicija", rekao je Ognjen Dobrić i dodao:

"Pobeda nije upisana unapred. Težak protivnik, to svi znaju. Već smo imali sastanke, već smo se pripremali za njih. Korak po korak, da zajedno dođemo do pobede".

1/19 Vidi galeriju Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Značila bi podrška navijača

Govorio je o povratku Čime Monekea u tim. Nigerijac je bio odličan u ABA ligi protiv Cibone nakon što je propustio duplo evroligaško kolo.

"Čima je pokazao da nema nikakvih problema i da je normalan deo ekipe. Sve funkcioniše normalno, ne treba posebno privikavanje njemu. Verujem da će biti na svom nivou, tu je sa glavom. Odigrao je jednu dobru utakmicu, što mu je bilo potrebno", dodao je Dobrić.

Istakao je važnost pobede nad Barselonom.

"Pokušavamo da igramo našu igru od početka. Bio je i pad forme, što je normalno na ovoliki broj utakmica. Pobeda protiv Barselone dosta znači da se vratimo u pobednički kolosek. Značila bi nam i velika podrška navijača protiv Virtusa. Težak je period, dosta gostovanja, tako da nećemo igrati pred našom publikom", zaključio je Dobrić.

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