Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je da su, zbog gustog rasporeda, utakmice nalik predstojećoj, koju će crveno-beli odigrati u Evroligi protiv Virtusa, prošle sezone bile najteže za tim i dodao da će njegova ekipa morati da pruži svoj maksimum kako bi došla do pobede u tom duelu.

"Moramo da se borimo protiv Virtusa i moramo da se borimo protiv očekivanja. Postoje stvari protiv kojih morate da se borite kada igrate šest utakmica u 11 dana. Ovo je jedna od onih vrsta utakmica koje su prošle sezone bile najteže za tim. Rekao bih da je to utakmica pod posebnim nadzorom. Put i cilj koji imamo je takav da može da se ostvari samo ako pristupimo i igramo ovakve utakmice sa svom energijom koju imamo u sebi. Nadam se da će nas i energija naših navijača izvući i pomoći nam na terenu", naveo je Navaro.