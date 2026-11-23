- Crvena zvezda igra veoma dobro i u meč ulazi posle pobede u Evroligi, gde je na gostovanju savladala Barselonu. Moje je mišljenje da je to jedna od najboljih ekipa kada je reč o nivou fizičke igre koju može da nametne, a tu je i određen broj izuzetno talentovanih igrača.