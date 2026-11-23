Aleks Mumbru najavio tešku utakmicu između Crvene zvezde i Virtusa, ističući fizičku spremnost domaćina.
evroliga
ČEKA IH PAKAO! Oglasio se Aleks Mumbru uoči okršaja Crvene zvezde i Virtusa!
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Košarkaši Crvene zvezde u utorak, 24. novembra, dočekuju Virtus u 14. kolu Evrolige.
Uoči okršaja u Beogradskoj areni javnosti se obratio trener Virtusa Aleks Mumbru:
Aleks Mumbru Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia
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- Crvena zvezda igra veoma dobro i u meč ulazi posle pobede u Evroligi, gde je na gostovanju savladala Barselonu. Moje je mišljenje da je to jedna od najboljih ekipa kada je reč o nivou fizičke igre koju može da nametne, a tu je i određen broj izuzetno talentovanih igrača.
- Očekuje nas teška utakmica, posebno zbog toga što znamo da gostovanje u Beogradu nije lako. Moraćemo mentalno da budemo spremni kako bi smo mogli da pariramo svih 40 minuta - rekao je Mumbru.
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