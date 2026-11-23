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Kendrik Nan, prva zvezda Panatinaikosa, od dolaska Željka Obradovića za trenera, ima manju minutažu nego kod Ergina Ataman.

Uprkos tome, Amerikanac beleži sjajne brojke, poput utakmice u Kaunasu kada je Žalgirisu ubacio 21 poen i praktično odigrao simultanku u poslednjoj četvrtini.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Nanu je ovo četvrta sezona u zelenom dresu i prva bez Atamana za trenera.

O stilu igre dvojice trenera i njegovom odnosu na njima, Nan je govorio za Basketnjuz.

Na pitanje o razlikama između dvojice trofejnih trenera nije dugo tražio odgovor.

"Očigledno je. Možete da vidite stil igre koji imaju ta dvojica trenera. Atamanova igra zasnovana je na bekovima, mnogo pik-en-rola, prostoru i sličnim stvarima. Kod Obradovića postoji više ravnoteže. Imamo ekipu sastavljenu za takvu igru i mislim da će sve funkcionisati sasvim dobro“, rekao je Nan.

Posebno zanimljivo bilo je pitanje o Obradovićevom temperamentu. Najtrofejniji evropski trener poznat je po emocijama koje pokazuje i u svlačionici i na klupi tokom utakmica.

Novinari su Nana pitali da li je Obradović s godinama ublažio svoj dobro poznati trenerski pristup. Amerikanac je odgovorio da ekipa dobro zna kakvi su zahtevi novog šefa stručnog štaba.

"To je smešno. Znate kakav je on trener i svi pokušavamo da se prilagodimo tome. Svaki od ovih igrača igrao je na vrhunskom nivou. Pokušavamo da pronađemo način da iskoristimo svačije prednosti i bićemo dobri", dodao je Amerikanac.