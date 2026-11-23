Fakundo Kampaco neće igrati protiv Žalgirisa zbog povrede, a njegov oporavak traje duže nego što se očekivalo.
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JOŠ SE NIJE OPORAVIO! Real Madrid i dalje bez Kampaca!
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Argentinski košarkaš Fakundo Kampaco propustiće duel Real Madrida i Žalgirisa u 14. kolu Evrolige.
Oporavak argentinskog plejmejkera traje duže nego što se očekivalo, pa Pedro Martines neće moći da računa na njega u sredu.
Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez
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Kampaco se povredio 1. novembra na utakmici španske ACB lige protiv San Pablo Burgosa. Real je posle pregleda saopštio da je u pitanju povreda leve zadnje lože, a datum njegovog povratka još nije poznat.
Argentinac je ove sezone u devet evroligaških nastupa beležio prosečno 9,7 poena i 4,9 asistencija.
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