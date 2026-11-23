Slušaj vest

Košarkaši Partizana suočavaju se sa novim kadrovskim problemima pred evroligaško gostovanje Dubaiju. Luka Vildoza neće putovati sa ekipom u Ujedinjene Arapske Emirate, pošto je odlučeno da ostane u Beogradu kako bi sanirao povredu skočnog zgloba, preneo je "Mozzartsport".

Podsetimo, Partizan je u ponedeljak savladao Dubai u Beogradu, ali ga već u sredu od 17.00 očekuje novi duel sa istim rivalom, ovog puta u Evroligi i na gostujućem terenu.

1/11 Vidi galeriju Argentinski košarkaš Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Printscreen / Twitter / PartizanBC

Argentinac je prethodnih utakmica igrao uprkos bolovima, ali je nakon konsultacija sa stručnim štabom i medicinskim timom procenjeno da je neophodno da odmori i potpuno se oporavi, kako ne bi došlo do pogoršanja povrede.

Ipak, Vildoza nije jedini problem za trenera Đoana Penjaroju. Na put za Dubai nisu krenuli ni Lamar Stivens, Itan Tompson i Derek Vilis, pa će Partizan biti dodatno oslabljen u važnom evroligaškom duelu.

Ohrabrenje za crno-bele predstavlja dobra igra Kajla Olmana, koji bi mogao da preuzme veći deo odgovornosti u organizaciji napada.

BONUS VIDEO: