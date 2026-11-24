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Ulazak poznatog srpskog biznismena Ostoje Mijailovića u fudbalski klub Čukarički, to jest kupovina većinskog dela vlasništva, pokrenuo je pitanje njegove uloge u košarkaškom klubu Partizan, čiji je predsednik od oktobra 2017. godine.

Da li će Mijailović ostati na funkciji u Humskoj ili će mu u narednom periodu fudbal biti u prvom planu, dilema je koja se sve češće pojavljuje među pristalicama Partizana i u javnosti.

1/9 Vidi galeriju Ostoja Mijailović, gostovanje u emisiji Foto: Printskrin

Posebno je aktuelna od kada je osvanula vest da u rukovodstvo crno-belih stiže Sani Bečirović, Slovenac poznat po menadžerskim sposobnostima u košarkaškom svetu.

Ipak, kako saznajemo, Ostoja Mijailović, pored znatnih ambicija s fudbalskim klubom Čukarički, ne namerava da se povuče iz KK Partizan. Bar ne u skorije vreme. To znači da će "gurati" dve sportske priče paralelno.

Dakle, nema promena u KK Partizan i Mijailović nastavlja mandat koji je nedavno dobio.