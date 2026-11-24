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Tonje Džekiri igra sezonu iz snova u dresu Partizana!

Nigerijski centar jedan je od igrača koji su premašili očekivanja, a ono što posebno upada u oči jeste njegovo napadačko oružje koje se sve ređe viđa na košarkaškim parketima - šut sa poludistance!

Dok se moderna košarka sve više oslanja na trojke i prodore pod koš, Džekiri pokazuje da i takozvana "duga dvojka" može da bude izuzetno efikasna. I ne samo to - njegovi procenti su toliko dobri da crno-beli imaju ozbiljan razlog da nastave da koriste upravo taj segment njegove igre.

1/4 Vidi galeriju Tonje Džekiri Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Džekiri je u dosadašnjem delu Evrolige odigrao devet utakmica, pošto je određeno vreme propustio zbog povrede. Na parketu provodi prosečno 18 minuta i 31 sekundu, a za to vreme beleži 10,9 poena, 4,1 skok, 1,3 ukradene lopte, jednu asistenciju i 0,7 blokada po meču.

Ipak, ono što posebno privlači pažnju jeste njegova realizacija za dva poena. Nigerijac je na devet utakmica uputio 61 šut za dva poena, a pogodio je čak 42 puta! To znači da ima nestvarnih 68,9 odsto uspešnosti - učinak koji jasno pokazuje koliko je opasan kada dobije prostor za šut sa poludistance.

Još impresivnije deluje podatak da je Džekiri na samo tri utakmice imao dvocifren broj pokušaja za dva poena, ali je u sva tri slučaja bio izuzetno raspoložen. Partizan je pritom svaki od tih duela završio pobedom:

protiv Pariza – 7/10 za dva poena;

protiv Bajerna – 7/10 za dva poena;

protiv Baskonije – 8/10 za dva poena.

Dakle, kada Džekiri preuzme odgovornost i počne da pogađa sa poludistance, crno-beli dobijaju ozbiljnu napadačku prednost. Njegova igra podseća na neka starija košarkaška vremena, ali brojke pokazuju da taj stil i te kako ima mesto u današnjoj Evroligi.

Zanimljivo je i poređenje sa linije slobodnih bacanja. Džekiri je ove sezone u Evroligi pogodio 14 od 21 penala, odnosno 66,7 odsto, što je slabije od njegovog procenta šuta za dva poena. Drugim rečima, Nigerijac trenutno bolje pogađa iz igre nego sa linije za slobodna bacanja!

Partizan je dobio igrača koji donosi mnogo više od skokova i igre u reketu. Džekirijeva poludistanca postala je ozbiljno oružje crno-belih, a sa ovakvim procentima teško je pronaći razlog zbog kog bi od nje trebalo odustati.