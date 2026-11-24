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Košarkaši Partizana su u nedelju savladali Dubai sa 78:76, u devetom kolu ABA lige, a već sutra igraju u gostima protiv istog rivala u okviru 14. kola Evrolige.

Posle 13 odigranih utakmica, crno-beli imaju sedam pobeda i šest poraza i nalaze se na 11. mestu na tabeli. S druge strane, Dubai je četvrti sa skorom 9/4.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Košarkaš Partizana Kevarijus Hejs je istakao da će njegova ekipa u predstojećem meču morati, pre svega, da bude agresivna u napadu i da bolje kontroliše ofanzivni skok.

"Smatram da su imali previše prilika iz drugih napada. Iako smo pobedili u prvoj utakmici, mislim da i dalje postoje stvari koje možemo da unapredimo i popravimo u našoj igri", rekao je Hejs.