DVA DANA POSLE DRAME - NOVI OKRŠAJ! Partizan ponovo udara na Dubai, Penjaroja poslao jasno upozorenje!
- Đoan Penjaroja poručio je da Partizan protiv Dubaija u Evroligi očekuje potpuno drugačiji meč nego u ABA ligi, uz gostovanje i drugo takmičenje.
- Crno-beli su u nedelju pobedili Dubai 78:76, ali trener smatra da rival može da promeni pristup i pojača odbranu.
- Kevarijus Hejs traži agresivniji napad i bolju kontrolu ofanzivnog skoka, a utakmica je sutra od 17.00.
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da očekuje potpuno drugačiju utakmicu protiv Dubaija u Evroligi, u odnosu na onu odigranu u ABA ligi.
"Pre svega, ovo je drugačija utakmica, drugo takmičenje i igramo na gostujućem terenu", rekao je Penjaroja, prenosi klub.
Košarkaši Partizana su u nedelju savladali Dubai sa 78:76, u devetom kolu ABA lige, a već sutra igraju u gostima protiv istog rivala u okviru 14. kola Evrolige.
"Očigledno je da moramo da se oslonimo na dobre stvari iz prethodnog meča, ali moramo da se pripremimo za potpuno drugačiji izazov, kako u odbrani, tako i u napadu, jer će oni verovatno promeniti neke svoje akcije", rekao je Penjaroja.
"Pre svega, mislim da će Dubai igrati sa nešto više energije u odbrani nego u prethodnoj utakmici", dodao je trener Partizana.
Posle 13 odigranih utakmica, crno-beli imaju sedam pobeda i šest poraza i nalaze se na 11. mestu na tabeli. S druge strane, Dubai je četvrti sa skorom 9/4.
Košarkaš Partizana Kevarijus Hejs je istakao da će njegova ekipa u predstojećem meču morati, pre svega, da bude agresivna u napadu i da bolje kontroliše ofanzivni skok.
"Smatram da su imali previše prilika iz drugih napada. Iako smo pobedili u prvoj utakmici, mislim da i dalje postoje stvari koje možemo da unapredimo i popravimo u našoj igri", rekao je Hejs.
Utakmica Dubai - Partizan igra se sutra od 17.00.
Beta