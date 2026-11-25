Utakmica Dubai - Partizan igra se od 17.00.
Evroliga
MOGU LI CRNO-BELI JOŠ JEDNOM DA POBEDE DUBAI? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana su u nedelju savladali Dubai sa 78:76, u devetom kolu ABA lige, a već danas igraju u gostima protiv istog rivala u okviru 14. kola Evrolige.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Partizan - Dubai, ABA liga Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da očekuje potpuno drugačiju utakmicu protiv Dubaija u Evroligi, u odnosu na onu odigranu u ABA ligi.
"Pre svega, ovo je drugačija utakmica, drugo takmičenje i igramo na gostujućem terenu", rekao je Penjaroja.
Posle 13 odigranih utakmica, crno-beli imaju sedam pobeda i šest poraza i nalaze se na 11. mestu na tabeli. S druge strane, Dubai je četvrti sa skorom 9/4.
Reaguj
Komentariši