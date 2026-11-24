"Posle duple nedelje u kojoj smo ostvarili obe pobede u Evroligi, moramo da nastavimo u istom pravcu protiv veoma ozbiljnog i snažnog protivnika. Ono što moramo da uradimo jeste da vratimo svoj DNK, da se borimo i nastavimo da se borimo za svaki posed, bez obzira na to da li igramo dobro ili loše. Moramo da budemo ekipa koja se bori, a istovremeno da pokušamo da igramo svoju igru, delimo loptu, kontrolišemo izgubljene lopte i skok. Znamo da nas očekuje duga utakmica, ali na njenom kraju moramo da budemo spremni da pobedim", rekao je Paskval.