CRVENA ZVEZDA - VIRTUS: Moneke pokrenuo crveno-bele u finišu prvog poluvremena
Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u beogradskoj "Areni" dočekuju Virtus u 14. kolu Evrolige.
Zvezda je trenutno na učinku 8-5, a Virtus na 5-8.
Biće ovo prilika da crveno-beli upišu šestu uzastopnu pobedu nad bolonjskim crno-belima. U ukupnom skoru Zvezda vodi sa 6:2.
19'
Olston pogađa za tri, peta trojka gostiju iz 15 pokušaja - 39:46.
Zvezda je izašla iz bonusa, Belo je fauliran. Pogodio je jedno od dva bacanja - 39:47.
17'
Abas posle ofanzivnog skoka poentira - 32:40.
Virtus ima čak devet ofanzivnih skokova.
Moneke pogađa za tri poena - 35:40.
Razigrao se Moneke - 37:40.
16'
Moneke poentira iz tajm-auta - 28:36.
Baldaso poentira za svoje prve poene - 28:38.
Nvora stiže do šestog poena - 30:38.
Dobrić se upisuje u strelce - 32:38. Tajm-aut za goste.
Sudije su proveravale da li je prethodni šut Monekea bio za dva ili tri poena. Inicijalno je pokazana dvojka, a ta odluka je ostala posle gledanja snimaka.
14'
Mur u tranziciji pogađa za tri - 26:32. Njegova prva trojka.
Kar koristi napad gostiju - 26:34. Njegov četvrti poen.
13'
Davidovac pogađa trojku - 24:27.
Mur posle ofanzivnog skoka pogađa - 24:29.
Batler u kontri smanjuje - 26:29.
12'
Vendel Mur je zabeležio svoje prve poene na utakmici - 19:25.
David Kremer pogađa svoje prve poene - 21:25.
Dijara pogađa oba slobodna bacanja - 21:27.
10'
Koloko je napravio flagrant faul. Njegova druga lična greška. Dijara je pogodio oba slobodna bacanja - 17:21.
Dijara pogađa za dva - 17:23.
8'
Tehnička greška za Mumbrua, trenera Virtusa. Sudije su preinačile jednu odluku da lopta pripada Virtusu.
Batler je smanjio na 15:18 iz slobodnog bacanja.
7'
Džons smanjuje - 12:16.
Nvora pogađa sa poludistance, njegovih četiri poena - 14:16.
Problem za Zvezdu, Tajson Karton je napravio drugu ličnu grešku.
Frejžer je pogodio oba slobodna bacanja - 14:18.
4'
Nvora smanjuje - 6:12.
Moneke upisuje četvrti poen - 8:12.
Dijuf stiže do četvrtog poena - 8:14.
3'
Olston koristi novu kontru - 2:7.
Moneke smanjuje - 4:7.
Edvards pogađa novu trojku za svoj tim - 4:10.
Kar pogađa uz prekršaj - 4:12. Nije pogodio dodatno slobodno bacanje.
2'
Dijuf sa linije slobodnih bacanja donosi prve poene svom timu - 2:2.
Edvards u kontri pogađa prvu trojku na meču - 2:5.
1. četvrtina
Startne petorke
Crvena zvezda: Džons, Karter, Nvora, Moneke, Koloko
Virtus: Frejdžer, Kar, Edvards, Olston, Dijuf
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - VIRTUS
Hala: Arena
Sudije: Mehdi Difala, Marćin Kovalski, Eduard Udjanski
CRVENA ZVEZDA: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke. Trener: Ibon Navaro
VIRTUS: Belo, Frejžer, Kar, Kokila, Mur, Edvards, Baldaso, Olston, Heket, Dijara, Dijuf, Abas. Trener: Aleks Mumbru